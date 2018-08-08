Израильские военные засекли пуски восьми ракет из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски восьми ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщила армейская пресс-служба.

Медики и полиция сообщили об одном раненом в приграничном городе Сдероте.

"Восемь запусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила два из них", — сказано в пресс-релизе.

В Сдероте, где живут свыше 20 тысяч израильтян, одна из ракет повредила жилой дом, написал в микроблоге Twitter представитель полиции Мики Розенфельд. Служба "скорой помощи" сообщила о двух мужчинах, которые отправлены в больницу с ранениями до средней тяжести, и восьми горожанах, которые перенесли нервный срыв.

Об ответных действиях израильской армии информации пока не поступало.

Ракетный обстрел последовал за ударом по позициям палестинских боевиков, которые ранее в среду открыли огонь по группе строителей-израильтян, работавших на границе.

Очередной виток эскалации начался еще накануне, когда израильские военные уничтожили двух активистов правящего в анклаве движения ХАМАС в ответ на стрельбу с их стороны. Руководство ХАМАС пообещало не оставить без ответа гибель боевиков, которые, по палестинской версии, принимали участие в учениях и не собирались атаковать израильтян.

Взаимные удары грозят осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект долгосрочной мирной сделки разрабатывают Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.