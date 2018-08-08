В нью-йоркской больнице мужчина убил пациенту и застрелился

НЬЮ-ЙОРК, 8 авг — РИА Новости. Информации о пострадавших при перестрелке в больнице российских граждан в пригороде Нью-Йорка нет, сообщает генконсульство РФ.

Полиция округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, сообщила в среду, что мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой в медицинском центре в городе Валгалла.

"В связи с сообщениями в СМИ о перестрелке в больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка информируем, что на данный момент сведений о россиянах, пострадавших в ходе данного инцидента, в Генконсульство России в Нью-Йорке не поступало", — говорится в сообщении российской миссии в Twitter.