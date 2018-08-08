РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Обошлось без жертв: в Эстонии нашли вероятное место падения ракеты НАТО

(обновлено: 20:18 08.08.2018)
0246411
CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat ArcherЗапуск ракеты AIM-120 AMRAAM. Архивное фотоЗапуск ракеты AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat Archer

ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Эстонским военным удалось спустя почти сутки обнаружить вероятное место падения боевой ракеты класса "воздух-воздух", случайно выпущенной в ходе учебных полетов над южной частью Эстонии. И пока военные аналитики гадают, каким образом произошла эта ошибка, отмечается, что жертв удалось избежать по счастливой случайности.

Истребитель Eurofighter на авиабазе в Эстонии. Архивное фото
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Премьер Эстонии обсудил с генсеком НАТО инцидент с ракетой
Инцидент

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. По данным эстонских военных, в зоне тренировочных полетов над Эстонией во вторник находились по два истребителя ВВС Испании и Франции. Ракета была запущена с высоты шесть километров. Радиус полета ракеты составляет 100 километров.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес-152 килограмма. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска, однако сработал ли он, пока не сообщается.

Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Аналитик: ошибку НАТО в небе над Эстонией могут превратить в "вину России"
Силы обороны Эстонии после инцидента начали поиски ракеты с помощью трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая. Место вероятного падения ракеты находится в безлюдном месте в природном заповеднике Эндла.

Причины запуска ракеты пока не известны

Эстонские военные пока не выяснили, почему произошел случайный пуск ракеты в небе над республикой, сообщил в среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге на экстренной пресс-конференции в Таллине.

"Как ракета была выпущена, мы на данном этапе расследования комментировать не можем. Точно известно, что двигатель ракеты был запущен и ракета вылетела. Остальные детали выяснит расследование, которое покажет, что случилось и кто за это несет ответственность", — сказал командующий ВВС.

Валге отметил, что ракета AMRAAM действует по принципу "выстрелил и забыл". "Цель для запуска ракеты должен выбрать пилот", — добавил он.

Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Французские самолеты Рафаль в небе над Сирией
© AFP 2018 / French Army/ ECPAD
Эксперт об инциденте над Балтикой: в НАТО не любят признавать свои ошибки
Ракета могла долететь до России

По словам командующего ВВС Эстонии, ракета теоретически могла достичь территории России.

"Если бы ракета полетела в восточном направлении, то теоретически могла бы попасть по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации", — сказал командующий ВВС.

Реакция

Премьер Эстонии Юри Ратас в среду обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент, который произошел в воздушном пространстве республики. По словам Ратаса, Столтенберг выразил сожаление в связи с этим инцидентом и предложил Эстонии полную поддержку альянса в его расследовании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в телефонном разговоре с эстонским коллегой Юри Луйком также выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. Министры договорились, что будут тесно сотрудничать в поиске ракеты и проведении расследования.

Военные учения Еж в Эстонии, 2018
© Фото : Estonian Defence Forces
НАТО испортила воздух в Эстонии. Медведи с востока теперь не сунутся
Как ранее сообщил Луйк, пилоты ВВС Испании отстранены от полетов над странами Балтии до выяснения обстоятельств инцидента. Вместо них миссию продолжает подразделение ВВС Португалии.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией, заявил, что прибалтийской стране следует больше уделять внимания самолетам НАТО, а не российским ВВС.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а "защищающими" Эстонию самолетами НАТО", — написал Пушков в Twitter.

Трагедии удалось избежать чудом

По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ошибочный пуск боевой ракеты в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии.

"Здесь реализуется принцип самонаведения, поэтому, будем говорить, по счастливой случайности, по счастливому стечению обстоятельств, не произошло самого страшного, что могло бы произойти … Все предпосылки для этого существовали, трагедии удалось избежать лишь чудом", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.

Кроме того, Коротченко удивился "лёгкой" реакции официального Таллина. "На самом деле, это чрезвычайное происшествие, и граждане Эстонии должны понимать, и, в принципе, пассажиры лайнеров, которые пролетали в этот момент над территорией стран Балтии, должны понимать, что лишь чудо уберегло от сотен человеческих жертв", — добавил он.

Миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии

Эстонские военные во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Эстонский военный пообещал российским солдатам гибель в Таллине
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя.

Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

В настоящее время в миссии участвуют истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, Португалии F-16 и Франции Mirage 2000. Испанцы и португальцы дислоцированы на авиабазе Зокняй, французы размещены на авиабазе Эмари под Таллином.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена