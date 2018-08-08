Обошлось без жертв: в Эстонии нашли вероятное место падения ракеты НАТО

ТАЛЛИН, 8 авг — РИА Новости. Эстонским военным удалось спустя почти сутки обнаружить вероятное место падения боевой ракеты класса "воздух-воздух", случайно выпущенной в ходе учебных полетов над южной частью Эстонии. И пока военные аналитики гадают, каким образом произошла эта ошибка, отмечается, что жертв удалось избежать по счастливой случайности.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. По данным эстонских военных, в зоне тренировочных полетов над Эстонией во вторник находились по два истребителя ВВС Испании и Франции. Ракета была запущена с высоты шесть километров. Радиус полета ракеты составляет 100 километров.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес-152 килограмма. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска, однако сработал ли он, пока не сообщается.

Причины запуска ракеты пока не известны

Силы обороны Эстонии после инцидента начали поиски ракеты с помощью трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая. Место вероятного падения ракеты находится в безлюдном месте в природном заповеднике Эндла.

Эстонские военные пока не выяснили, почему произошел случайный пуск ракеты в небе над республикой, сообщил в среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге на экстренной пресс-конференции в Таллине.

"Как ракета была выпущена, мы на данном этапе расследования комментировать не можем. Точно известно, что двигатель ракеты был запущен и ракета вылетела. Остальные детали выяснит расследование, которое покажет, что случилось и кто за это несет ответственность", — сказал командующий ВВС.

Валге отметил, что ракета AMRAAM действует по принципу "выстрелил и забыл". "Цель для запуска ракеты должен выбрать пилот", — добавил он.

Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

По словам командующего ВВС Эстонии, ракета теоретически могла достичь территории России.

"Если бы ракета полетела в восточном направлении, то теоретически могла бы попасть по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации", — сказал командующий ВВС.

Реакция

Премьер Эстонии Юри Ратас в среду обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент, который произошел в воздушном пространстве республики. По словам Ратаса, Столтенберг выразил сожаление в связи с этим инцидентом и предложил Эстонии полную поддержку альянса в его расследовании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в телефонном разговоре с эстонским коллегой Юри Луйком также выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. Министры договорились, что будут тесно сотрудничать в поиске ракеты и проведении расследования.

Как ранее сообщил Луйк, пилоты ВВС Испании отстранены от полетов над странами Балтии до выяснения обстоятельств инцидента. Вместо них миссию продолжает подразделение ВВС Португалии.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией, заявил, что прибалтийской стране следует больше уделять внимания самолетам НАТО, а не российским ВВС.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а "защищающими" Эстонию самолетами НАТО", — написал Пушков в Twitter.

Трагедии удалось избежать чудом

По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ошибочный пуск боевой ракеты в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии.

"Здесь реализуется принцип самонаведения, поэтому, будем говорить, по счастливой случайности, по счастливому стечению обстоятельств, не произошло самого страшного, что могло бы произойти … Все предпосылки для этого существовали, трагедии удалось избежать лишь чудом", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.

Кроме того, Коротченко удивился "лёгкой" реакции официального Таллина. "На самом деле, это чрезвычайное происшествие, и граждане Эстонии должны понимать, и, в принципе, пассажиры лайнеров, которые пролетали в этот момент над территорией стран Балтии, должны понимать, что лишь чудо уберегло от сотен человеческих жертв", — добавил он.

Миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя.

Эстонская авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

В настоящее время в миссии участвуют истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, Португалии F-16 и Франции Mirage 2000. Испанцы и португальцы дислоцированы на авиабазе Зокняй, французы размещены на авиабазе Эмари под Таллином.