На Кипре заявили о невменяемости напавшего на российское консульство жителя

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Кипра, который накануне протаранил ограду генерального консульства РФ в Лимасоле, в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии, говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

По информации посольства, 7 августа около 13.00 44-летний гражданин республики Кипр намеренно врезался на автомобиле в ограду почетного консульства РФ в Лимасоле, после чего пытался ворваться в здание, разбив стекло входной двери.

"Силами сотрудников почетного консульства и оперативно подоспевшей полиции он был обезврежен. Пострадавших в результате данного инцидента нет, зданию нанесен незначительный ущерб. Посольство РФ находится в плотном контакте с местными правоохранительными органами, расследующими все обстоятельства данного дела. Кипрская полиция не квалифицирует его в качестве теракта. По имеющейся информации, киприот страдает психическим расстройством и находится на учете в соответствующем кипрском медицинском учреждении. Судя по предварительному заключению врачей, на момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии", — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также обратили внимание, что "по словам очевидцев происшествия, злоумышленник во время попытки проникновения в здание почетного консульства кричал о том, что его преследуют неназванные спецслужбы и просил политического убежища в России".

"Примечательно, что ряд кипрских СМИ, не разобравшись в ситуации, напечатали, что он, мол, утверждал, что является целью "российских спецслужб" и даже "КГБ", которые к тому же "планируют его убийство". И если усомниться в наличии логики у психически неуравновешенного человека еще можно (было бы странно просить политического убежища в стране, "агенты" которой тебя "преследуют"), то понять логику вполне здравомыслящих журналистов затруднительно. Скорее всего, речь здесь идет о примере инерции мышления из серии "слышали звон, да не знают, где он" на фоне беспрецедентной антироссийской истерии, развернутой на Западе", — заключили в посольстве.