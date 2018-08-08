Руководители Чехии встретили самолет с телами погибших в Афганистане солдат

ПРАГА, 8 авг – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан, премьер Андрей Бабиш, глава минобороны Лубомир Метнар и глава МИД Ян Гамачек приняли в среду участие в траурной церемонии встречи самолета, привезшего из Кабула тела трех чешских военнослужащих, погибших в воскресенье при патрулировании авиабазы НАТО Баграм в результате взрыва террориста-смертника, церемония транслировалась по государственному ТВ.

В воскресенье представитель минобороны страны сообщил о том, что утром в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва террориста-смертника погибли трое военнослужащих – 36-летний Мартин Марцин, 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек, которые принимали участие в составе чешского контингента в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", призванной помочь правительственным силам этой страны в борьбе с движением "Талибан"*. Позднее представители этого движения взяли на себя ответственность за взрыв у авиабазы.

Истребители JAS 39 Gripen чешских ВВС встретили в среду самолет с телами погибших у границ республики и сопровождали его до аэродрома имени Вацлава Гавела в Праге. Перед началом траурной церемонии несколько минут продолжался звон колоколов на всех католических храмах и костелах страны.

В присутствии членов семей погибших военнослужащих их тела были перенесены из самолета в погребальные автомобили, которые в сопровождении эскорта мотоциклистов отправились по главным улицам и площадям Праги к центральному военному госпиталю. На протяжении всего маршрута следования траурной процессии у дороги стояли сотни жителей чешской столицы, отдавая дань памяти своим погибшим согражданам. Похороны военнослужащих состоятся в родных местах каждого из них.

Канцелярия Пражского града уже объявила о том, что погибшие военнослужащие будут награждены 28 октября этого года, в день 100-летия независимой Чехословакии, медалями "За героизм".

Президент Чехии Милош Земан, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, узнав в воскресенье о гибели военнослужащих, выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и одновременно заявил, что это печальное событие не должно помешать борьбе с международным терроризмом.

За время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли уже 13 человек. В последний раз это произошло 8 июля 2014 года в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм. Тогда погибли четыре человека, еще один скончался позднее в пражском госпитале.

* Террористическая организация, запрещенная в России.