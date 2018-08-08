В Италии задержали контрабандистов с рекордным грузом наркотиков

БЕЛГРАД, 8 авг — РИА Новости. Полицейские Черногории в сотрудничестве с коллегами из Италии и Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) предотвратили контрабанду рекордных 20 тонн гашиша морем из Марокко в Ливию и задержали 11 черногорских граждан, сообщил начальник управления уголовной полиции республики Энис Бакович.

По словам Баковича судно под флагом Панамы с 11 черногорцами — членами команды на борту было задержано 31 июля в территориальных водах Италии. Судно ранее вышло из черногорского порта Зеленика, затем, по версии полиции, приняло контрабандный груз в Марокко и направлялось в Ливию через итальянские территориальные воды.

"Сначала были обнаружены две тонны, но после детального обыска судна, который проводился несколько дней, найдено 20 тонн наркотика — гашиша, стоимость которого на подпольном рынке составляет 65 миллионов евро", — разместило Радио и телевидение Черногории заявление Баковича на пресс-конференции.

Начальник управления уголовной полиции добавил, что задержанные "близки одной из преступных групп в Черногории" и сейчас находятся в руках итальянских правоохранительных органов.