Трамп пообещал найти время, чтобы помочь республиканцам победить на выборах

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал найти время, чтобы обеспечить победу республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

"Если я найду время между Китаем, Ираном и экономикой, и многим другим, что я должен сделать, мы получим огромную Красную волну!", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте в среду. Красным традиционно считаются штаты, где поддерживают Республиканскую партию, синим — Демократическую.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в американские органы власти. Выборы проходят в середине президентского срока Трампа. На кону — все 435 мест в палате представителей и 33 места из 100 в сенате. Помимо федеральных конгрессменов и сенаторов избираются также представители в местные органы власти. В настоящее время по всей стране проходят промежуточные выборы (праймериз), в ходе которых определяются кандидаты от демократов и республиканцев на участие в будущей гонке.

Президент уверен, что его поддержка обеспечивает кандидатам на кресло в конгрессе победу. "Я ЛЮБЛЮ людей, и они определенно любят то, что я делаю", — уверен президент США. Он вновь подверг критике американские СМИ за "нечестное" освещение ситуации вокруг выборов. "Почему они не могут показывать это честно, так нечестно по отношению к Республиканской партии и особенно к вашему любимому президенту!", — написал Трамп.