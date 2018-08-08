В Китае зафиксировали возможную вспышку сибирской язвы у овец

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Возможный случай вспышки сибирской язвы у овец зафиксирован на одной из скотоводческих ферм уезда Хуанань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян, в настоящий момент соответствующие органы приняли все необходимые меры для ликвидации возможной опасности, сообщает в среду "Синьцзин бао".

Центр контроля и профилактики эпизоотических заболеваний уезда Хуанань 7 августа получил сообщение, что на одной из местных ферм обнаружено мертвое животное, это произошло после приобретения нескольких голов скота на другой ферме в округе Цитайхэ. Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что животное могло погибнуть от сибирской язвы.

Местная администрация оперативно запустила план экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, зараженный участок был оперативно перекрыт, проведена дезинфекция фермы, овечье стадо забито. Все люди, вступавшие в контакт с зараженными животными, были изолированы, за ним ведется круглосуточное медицинское и эпидемиологическое наблюдение, никаких признаков заболеваний у них к настоящему моменту не выявлено. Один человек был госпитализирован с подозрительными симптомами, кто он и вступал ли он в контакт с животными пока не сообщается.

Помимо этого, в ходе проведения соответствующего расследования удалось выяснить, что фермер из деревни Фуцян уезда Илань 3 августа приобрел в уезде Хуанань 190 овец, и после сообщения о возможной эпидемии, сразу сообщил о своей покупке соответствующим органам.

В среду во второй половине дня соответствующие ветеринарные службы умертвили 255 животных, у которых были симптомы возможного заражения сибирской язвой. Все животные, находящиеся в радиусе 5 километров от деревни Фуцян, были оперативно привиты от данного заболевания, опасность эпидемии ликвидирована, к настоящему моменту на зафиксировано ни одного заразившегося животного или человека.