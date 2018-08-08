Украина создаст трудности жителям Молдавии, считают в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией может негативно сказаться на всем восточно-европейском регионе и привести к необратимым процессам. Об этом, как сообщает Sputnik Молдова, заявили в Министерстве экономики и инфраструктуры Молдавии.
В ведомстве отметили, что власти Молдавии не имеют права "вмешиваться во внутренние дела Украины" и политику министерства инфраструктуры соседней страны. Однако сейчас через Украину проходят три железнодорожных состава, курсирующих по маршруту Кишинев — Москва.
"Если движение поезда №65/66 Москва-Кишинев-Москва будет приостановлено, это создаст дополнительные трудности и дискомфорт пассажирам, которые предпочитают путешествовать поездом через юго-западные области Украины. Любые изменения в железнодорожном сообщении между Украиной и Российской Федерации приведут к необратимым процессам, которые необходимо заблаговременно избежать", — заявили в Минэкономики Молдавии.
По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.
С октября 2015 года между Украиной и Россией полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования.
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