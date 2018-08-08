Американский сенатор Рэнд Пол привез в Москву письмо от Трампа для Путина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что привез в Москву письмо от американского президента для его российского коллеги.

"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал Пол на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт получения письма.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", — сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — добавил пресс-секретарь.

Первая полноформатная встреча

Шестнадцатого июля этого года Путин и Трамп провели в Хельсинки свою первую полномасштабную встречу. Беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось, и продолжилась переговорами в расширенном составе.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Когда состоится вторая?



На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге 27 июля Владимир Путин сообщил, что пригласил Дональда Трампа посетить Москву. Российский лидер уточнил, что готов поехать и в Вашингтон, при условии, что там будут созданы условия для работы.

Комментируя слова российского президента, в Вашингтоне заявили, что в целом Трамп не против визита в Москву.

"Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Путин и Трамп могут встретиться и раньше Нового года, но вряд ли это будут полноценные переговоры.

"В целом, у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах", — подтвердил Путин.

В целом, российский лидер назвал встречи с Трампом полезными. "Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний", — отметил российский президент.