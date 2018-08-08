Американский сенатор Рэнд Пол привез в Москву письмо от Трампа для Путина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что привез в Москву письмо от американского президента для его российского коллеги.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт получения письма.
"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", — сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", — добавил пресс-секретарь.
Первая полноформатная встреча
Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.
Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.
Когда состоится вторая?
Комментируя слова российского президента, в Вашингтоне заявили, что в целом Трамп не против визита в Москву.
"Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Путин и Трамп могут встретиться и раньше Нового года, но вряд ли это будут полноценные переговоры.
"В целом, у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах", — подтвердил Путин.
В целом, российский лидер назвал встречи с Трампом полезными. "Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний", — отметил российский президент.