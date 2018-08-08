В Британии хозяйке вернули исчезнувшую 13 лет назад кошку

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жительница города Харрогейт в Великобритании нашла свою кошку, пропавшую 13 лет назад, пишет издание Yorkshire Post.

Кошка по кличке Бу исчезла в 2005 году. Тогда ей было четыре года. Ее хозяйка Джанет Адамович пыталась разыскать питомца с помощью объявлений и публикаций в местной газете, но все эти попытки оказались безуспешны. Спустя 13 лет женщине позвонили из ветеринарной службы.

Кошку нашли более чем в 60 километрах от Харрогейта. Врачи проверили микрочип животного и выяснили имя и номер телефона владелицы. Несмотря на 13 лет отсутствия, животное сумело вспомнить хозяйку, отмечает издание.