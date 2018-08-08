На границе Газы палестинцы обстреляли израильских строителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Палестинские боевики обстреляли израильтян, работавших на границе сектора Газа, и повредили строительную технику, сообщила армейская пресс-служба.

О наличии потерь военные не сообщают. Под огонь, по их данным, попала группа гражданских строителей, возводивших фортификационные сооружения у северных рубежей анклава.

"Террористы произвели несколько выстрелов по гражданским лицам, которые были заняты на строительстве барьера вдоль забора безопасности… От пуль пострадала одна единица строительной техники", — сказано в пресс-релизе.

Ранее армия объявила, что перекрывает несколько дорог у сектора Газа и усиливает группировку войск, развернутую на границе, из-за признаков готовящегося нападения со стороны палестинских боевиков.

Правящее в анклаве движение ХАМАС пообещало не оставить без ответа вчерашнюю гибель двух своих активистов, попавших под огонь израильского танка. Военные говорят, что атаковали позиции палестинцев в ответ на стрельбу с их стороны.

Обстрелы грозят осложнить разработку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки готовят Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.