Власти Болоньи оценили ущерб от взрывов

РИМ, 8 авг – РИА Новости. Ущерб от крупного ДТП и последовавших за ним серии взрывов и пожара на окраине итальянской Болоньи составляет не менее 10 миллионов евро, заявил министр городского правительства по делам гражданской обороны Альберто Айтини.

"По предварительной оценке, только ущерб двум автодилерам составил 5 миллионов. Пострадали дома и магазины. Еще мы подсчитываем ущерб двум школам и уличному освещению", — сказал Айтини, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, общая сумма ущерба составляет не менее 10 миллионов евро.

В понедельник неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром: грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя перекинулось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре. Мост частично обрушился. Движение по нему возобновилось только во вторник утром. По последним данным, всего в аварии пострадало 145 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. В аварии погиб водитель бензовоза.

По предварительной версии прокуратуры, водитель грузовика отвлекся или заснул за рулем. На кадрах видеозаписи, опубликованной местной полицией, видно, как автоцистерна, не успевая затормозить, допускает столкновение с движущейся впереди фурой. После этого происходят взрыв и сильное возгорание, от которого впоследствии были повреждены десятки машин.