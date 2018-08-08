Власти Болоньи оценили ущерб от взрывов

РИМ, 8 авг – РИА Новости. Ущерб от крупного ДТП и последовавших за ним серии взрывов и пожара на окраине итальянской Болоньи составляет не менее 10 миллионов евро, заявил министр городского правительства по делам гражданской обороны Альберто Айтини.
По его словам, общая сумма ущерба составляет не менее 10 миллионов евро.
В понедельник неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром: грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя перекинулось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре. Мост частично обрушился. Движение по нему возобновилось только во вторник утром. По последним данным, всего в аварии пострадало 145 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. В аварии погиб водитель бензовоза.
По предварительной версии прокуратуры, водитель грузовика отвлекся или заснул за рулем. На кадрах видеозаписи, опубликованной местной полицией, видно, как автоцистерна, не успевая затормозить, допускает столкновение с движущейся впереди фурой. После этого происходят взрыв и сильное возгорание, от которого впоследствии были повреждены десятки машин.