Комитет сената США не комментирует вызов Ассанжа для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Комитет сената США по разведке не комментирует вызов Джулиана Ассанжа для дачи показаний в рамках расследования "вмешательства" РФ в выборы, заявила в среду РИА Новости пресс-секретарь председателя комитета Рэйчел Коэн.

"Комитет не дает комментарии по свидетелям", — сказала она.

Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром. В сообщении говорится, что документ был передан через посольство США в Лондоне и юристы рассматривают его.

Как следует из переданного письма, датированного 1 августа 2018 года, вызов Ассанжа связан с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году. Ему предлагается дать показания в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте". Ответ на приглашение предложено дать в письменном виде.

Ассанж в октябре 2017 года обвинил комитет сената в непрофессионализме, говоря, что они ни разу не обратились ни к нему, ни в Wikileaks с просьбой дать показания или предоставить информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".