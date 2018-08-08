Экс-министра финансов Зимбабве отпустили на свободу, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Задержанный на границе с Замбией бывший министр финансов Зимбабве Тендай Бити, отпущен на свободу, сообщает издание Zimbabwe Mail.

Ранее сообщалось, что в среду утром Бити, выступающий на стороне оппозиции, был задержан при попытке пересечь границу и помещен под стражу.

По данным издания, на территории Зимбабве политика обвиняют в разжигании насильственных действий после объявления результатов президентских выборов. Бити был задержан после пересечения границы с Замбией, поэтому, как отмечает издание, он был отпущен на свободу. Сообщается, что политик хочет получить в Замбии политическое убежище.

В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.