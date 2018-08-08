МИД призвал США перестать манипулировать выдержками из закрытых документов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала существование неких предложений по разоруженческой проблематике, которые якобы были сделаны российской стороной в ходе саммита президентов РФ и США в Хельсинки, призвав Вашингтон перестать манипулировать выдержками из закрытых документов.
Она отметила, что "подобные утечки происходят с американской стороны регулярно".
"Примерно раз в месяц. У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров? Если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства в пользу "российского следа", их бы слили в первую очередь. Сразу же", — добавила дипломат.
"Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованую повестку?" — заключила Захарова.
Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.