МИД призвал США перестать манипулировать выдержками из закрытых документов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала существование неких предложений по разоруженческой проблематике, которые якобы были сделаны российской стороной в ходе саммита президентов РФ и США в Хельсинки, призвав Вашингтон перестать манипулировать выдержками из закрытых документов.

"Сегодня десятки СМИ просят прокомментировать американский слив о неких предложениях по разоруженческой проблематике, которые якобы были сделаны российской стороной в ходе саммита в Хельсинки… Прежде, чем призывать другие страны к "подобающему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая несуществующие", — написала Захарова в своем Facebook.

Она отметила, что "подобные утечки происходят с американской стороны регулярно".

"Примерно раз в месяц. У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров? Если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства в пользу "российского следа", их бы слили в первую очередь. Сразу же", — добавила дипломат.

"Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованую повестку?" — заключила Захарова.

Ранее издание Politico сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки сделал лидеру США Дональду Трампу ряд предложений по контролю над вооружениями, включая проведение переговоров об ограничении ядерного оружия, продление на пять лет договора СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, и запрет на размещение оружия в космосе. Politico говорит и об инициативе Москвы "подтвердить приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.