СК Белоруссии подтвердил проведение обысков в редакциях СМИ по "делу Белты"

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии в среду подтвердил проведение в трех компаниях следственных действий по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства Белта, задержаны еще два журналиста, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Следственный комитет продолжает расследование по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь… Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на "полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий".

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях tut.by и БелаПАН были начаты обыски.

Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены, однако, как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, задержания по этому же делу возобновились в среду утром. В частности, прошел обыск в офисе белорусского портала о недвижимости realt.by, четверых сотрудников увезли на допрос в СК.

Ранее в среду некоторые белорусские СМИ сообщили, что редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков задержан по подозрению в несанкционированном доступе к платной подписке информагентства Белта. По их данным, Жукова забрали на допрос вместе с супругой из дома в Минском районе.

Фрилансер Павел Быковский, который в настоящее время сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle, в среду также сообщил на своей странице в Facebook об обыске у себя дома.