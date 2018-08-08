В Госдуме ответили на попытку США записать Россию в "спонсоры терроризма"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Попытка США, "архитектора международных террористических организаций", записать РФ в "спонсоры терроризмы"- это боязнь разоблачения, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма". Трампа также просят призвать РФ отказаться от "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии.

"В современной истории США являются архитекторами международных террористических организаций, начиная от "Аль-Каиды*" и заканчивая запрещенной в нашей стране ИГ*. Их предложение о том, чтобы записать нашу страну в "спонсоры терроризма" — это не что иное, как боязнь к разоблачению", — сказал журналистам Шхагошев.

Российские парламентарии в понедельник и вторник в Москве провели встречи с делегацией сенаторов США, в которую, помимо Пола, вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В частности, состоялись встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым и руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

* Террористическая организация, запрещенная в России