Семья Скрипаля не обращалась в посольство РФ в связи с поездкой в Британию

ЛОНДОН, 8 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Семья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, не обращалась в посольство РФ в Лондоне за какой-либо поддержкой, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

Ранее в среду племянница Сергея Сприпаля Виктория сообщила РИА Новости, что намерена поехать в Лондон в качестве сопровождающей своей бабушки, 90-летней Елены Яковлевны, матери экс-офицера ГРУ. Ранее посольство Великобритании дважды отказывало Виктории Скрипаль в визе, ссылаясь, в частности, на недостаточный уровень ее зарплаты.

Пресс-секретарь посольства РФ в ответ на вопрос РИА Новости отметил, что каких-либо обращений от родственников экс-офицера ГРУ не поступало. "Не обращались", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время семья Скрипалей продумывает вопрос подачи на визу от имени Елены Яковлевны. На днях Виктория встретится с адвокатом, чтобы обсудить все тонкости.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.