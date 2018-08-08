В Эр-Рияде заявили, что восстановление отношений зависит от Оттавы

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Восстановление нормальных отношений между Канадой и Саудовской Аравией зависит от дальнейших действий канадской стороны, нет никакой потребности в посреднических усилиях, заявил глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр.

"Нет необходимости в посредничестве. Канада сама знает, что требуется для того, чтобы отношения были восстановлены", — сказал саудовский министр на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал "Аль-Арабия".

Глава МИД подчеркнул, что Эр-Рияд получил безоговорочную поддержку исламского и арабского мира. Он также не исключил, что Саудовская Аравия может рассмотреть новые меры против Канады.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

В то же время глава МИД Саудовской Аравия заявил, что задержанные не являются правозащитниками, а действуют в интересах других государств. Он также подтвердил, что в скором времени им будут предъявлены официальные обвинения.