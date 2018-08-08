Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри перенес операцию, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья", перенес серьезную операцию на желудочно-кишечном тракте, сообщает портал TMZ.

Согласно его данным, представители Перри подтвердили, что актера оперировали по причине перфорации желудочно-кишечного тракта. Операция была проведена в клинике Лос-Анджелеса.

Как отмечают медики, это опасное повреждение, которое при отсутствии немедленного лечения может быть опасно для жизни. Представители актера добавили, что Перри ценит беспокойство о своем здоровье, но просит уважать его личное пространство, пока он проходит лечение.