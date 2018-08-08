В ФРГ арестовали предполагаемого иорданского шпиона

БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Гражданин Германии, подозреваемый в работе на иностранную спецслужбу, задержан по запросу генпрокуратуры ФРГ во вторник, в настоящее время он арестован и находится в следственном изоляторе, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 33-летний Александр Б. "с 2016 года находился в контакте с иорданской спецслужбой, по запросу которой собирал информацию о мечети союза "Немецкоязычного исламского объединения" (DIK) в Хильдесхайме и передавал ее заказчикам в Иордании", говорится в сообщении генпрокуратуры.

Одновременно подозреваемый передавал иорданской стороне информацию о лицах, которые, с его точки зрения, намеревались выехать или уже выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне исламистов.

Действовавший в Хильдесхайме союз DIK был запрещен в марте 2017 года МВД Нижней Саксонии.