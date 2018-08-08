В редакции белорусской газеты "Культура" идет обыск по "делу Белты"

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Одна из сотрудниц белорусской газеты "Культура" Дарья Амелькович сообщила, что в редакции издания прошел обыск в связи с делом о несанкционированном доступе к подписке государственного агентства Белта.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников, в ряде редакций прошли обыски.

"И "Культура" тоже. В нашей тихой редакции идет обыск на предмет того же", — написала Амелькович в Facebook. Чуть позже она добавила, что "процедура закончена… компьютеры оставлены для работы".

Газета издается с 1991 года, ее учредителем является министерство культуры Белоруссии.