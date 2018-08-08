Генсек ООН не исключил возможность визита в КНДР

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил возможности своего визита в Северную Корею, если это будет необходимо для денуклеаризации Корейского полуострова.

"Для достижения денуклеаризации нужно использовать разные средства, и мой визит в Северную Корею тоже возможен", — заявил Гутерреш в среду в интервью на японском телеканале NHK.

"Если мой визит в Северную Корею будет иметь значение, то я могу этот визит совершить", — отметил генсек всемирной организации.

Гутерреш находится с визитом в Японии и ранее в среду встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Как уже сообщалось, на этой встрече Гутерреш заявил, что благодаря полному, проверяемому и необратимому отказу от ядерного оружия Северная Корея может стать "нормальным членом международного сообщества".

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, дипломат из Южной Кореи, также искал возможности посетить КНДР после вступления в должность в 2007 году, но сделать это ему не удалось.

В 1979 году в КНДР побывал бывший генсек ООН Курт Вальдхайм, а в 1993 году — Бутрос Бутрос Гали, который встречался с бывшим северокорейским президентом Ким Ир Сеном — дедом нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.