"Не того защищал". В Киеве националисты избили адвоката в зале суда

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Члены праворадикальной организации С14* избили адвоката Олега Поваляева прямо в зале Апелляционного суда Киева, сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Инцидент произошел накануне. Отмечается, что на заседании, в котором принимал участие Поваляев, присутствовали несколько человек с националистической символикой. Они вели себя провокационно и пытались сорвать рассмотрение дела.

Поваляев сделал им замечание, после чего двое националистов схватили его за руки, а третий ударил по лицу. После объявления перерыва на выходе из зала суда адвоката встретили около 30 радикалов.

Националисты начали его оскорблять и угрожать ему за то, что он защищал "не того, кого надо". При этом присутствовавшие в здании полицейские никак не реагировали на происходящее.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы.

*Организация запрещена в России