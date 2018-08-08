"Не того защищал". В Киеве националисты избили адвоката в зале суда

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Члены праворадикальной организации С14* избили адвоката Олега Поваляева прямо в зале Апелляционного суда Киева, сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Инцидент произошел накануне. Отмечается, что на заседании, в котором принимал участие Поваляев, присутствовали несколько человек с националистической символикой. Они вели себя провокационно и пытались сорвать рассмотрение дела.
Поваляев сделал им замечание, после чего двое националистов схватили его за руки, а третий ударил по лицу. После объявления перерыва на выходе из зала суда адвоката встретили около 30 радикалов.
Националисты начали его оскорблять и угрожать ему за то, что он защищал "не того, кого надо". При этом присутствовавшие в здании полицейские никак не реагировали на происходящее.
Пострадавший обратился в правоохранительные органы.
*Организация запрещена в России