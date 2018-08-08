Финские полицейские раскрыли крупную группу мошенников в интернете

ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Полицейские Финляндии совместно с силами правопорядка Германии и Европолом раскрыли крупную международную группу мошенников в интернете, ущерб от деятельности которых составляет около 18 миллионов евро, сообщает финское ведомство в среду.

"Запрос от полицейских из Дрездена поступил в 2017 году. Они расследовали около 35 тысяч различных видов мошенничества в интернете, связанных, в том числе, с кражей данных банковских карт международной преступной группой", — говорится в сообщении финской полиции.

Преступники находились сразу в нескольких странах Европы: на Кипре, в Эстонии, Литве, Швейцарии, Украине, Великобритании и Финляндии. В июне в этих странах был проведен 31 обыск, задержаны 15 человек, пять из них — в Финляндии. Операция прошла при участии Европола.

Данные мероприятия требовали особой точности, координации, планирования и международного сотрудничества, уточняют в финской полиции.

Задержанные в Финляндии будут этапированы в Германию, так как дальнейшее рассмотрение дела будет проходить там.