Кокойты возложил на Запад ответственность за события 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что США, Евросоюз и НАТО несут такую же ответственность за события 2008 года, как и Грузия.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

"Обострение ситуации началось с приходом к власти (экс-президента) Михаила Саакашвили и активизацией США, ЕС и других стран НАТО на территории Грузии. Говоря о событиях 2008 года, нужно помнить и том, что США, ЕС и страны НАТО, которые поддерживали и вооружали Грузию, несут такую же ответственность, как и Грузия", — заявил Кокойты в интервью РИА Новости.

Говоря о ситуации перед конфликтом, Кокойты заявил, что Цхинвал тщательно следил за обстановкой в Грузии.

"Грузинская сторона постоянно нагнетала обстановку в течение нескольких месяцев перед войной. Более агрессивно начали вести себя грузинские миротворцы, уже не выполняя свои непосредственные обязанности. Под предлогом частых ротаций грузинских миротворцев они натаскивали все новые и новые подразделения в зоне предполагаемых боевых действий", — рассказал Кокойты.

По его словам, грузинская сторона пыталась выйти из Дагомысских соглашений (положили конец войне 1991-1992 годов) и пыталась спровоцировать ситуацию. "Но мы делали все, чтобы эту напряженность нейтрализовать. Мы делали все в соответствии с той обстановкой, которая была на тот период. Наша самая главная задача была — скрытно готовиться к своей защите, чтобы не спровоцировать Грузию. Когда они начали обстреливать Цхинвал и села, мы даже не открывали некоторое время ответный огонь, чтобы не дать повода обвинить в будущем Южную Осетию", — заявил бывший президент.

Другим сдерживающим фактором стал тот факт, что с передовыми грузинскими подразделениями находились сотрудники западных и ряда СМИ, "которые использовали бы малейшую возможность, чтобы обвинить Южную Осетию в развязывании войны".

"Дальнейшее развитие ситуации показало, что Грузия осуществляла не просто вооруженную агрессию против Южной Осетии, но и информационную агрессию против России. Мы действовали правильно и грамотно. Пользуясь случаем хочу ещё раз поблагодарить ваших коллег российских журналистов. Рискуя своей жизнью, они достойно противостояли информационной агрессию западных СМИ и смогли донести правду до российской и мировой общественности", — заявил Кокойты.