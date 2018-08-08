Кокойты возложил на Запад ответственность за события 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что США, Евросоюз и НАТО несут такую же ответственность за события 2008 года, как и Грузия.
"Обострение ситуации началось с приходом к власти (экс-президента) Михаила Саакашвили и активизацией США, ЕС и других стран НАТО на территории Грузии. Говоря о событиях 2008 года, нужно помнить и том, что США, ЕС и страны НАТО, которые поддерживали и вооружали Грузию, несут такую же ответственность, как и Грузия", — заявил Кокойты в интервью РИА Новости.
Говоря о ситуации перед конфликтом, Кокойты заявил, что Цхинвал тщательно следил за обстановкой в Грузии.
По его словам, грузинская сторона пыталась выйти из Дагомысских соглашений (положили конец войне 1991-1992 годов) и пыталась спровоцировать ситуацию. "Но мы делали все, чтобы эту напряженность нейтрализовать. Мы делали все в соответствии с той обстановкой, которая была на тот период. Наша самая главная задача была — скрытно готовиться к своей защите, чтобы не спровоцировать Грузию. Когда они начали обстреливать Цхинвал и села, мы даже не открывали некоторое время ответный огонь, чтобы не дать повода обвинить в будущем Южную Осетию", — заявил бывший президент.
"Дальнейшее развитие ситуации показало, что Грузия осуществляла не просто вооруженную агрессию против Южной Осетии, но и информационную агрессию против России. Мы действовали правильно и грамотно. Пользуясь случаем хочу ещё раз поблагодарить ваших коллег российских журналистов. Рискуя своей жизнью, они достойно противостояли информационной агрессию западных СМИ и смогли донести правду до российской и мировой общественности", — заявил Кокойты.