Кокойты рассказал о ситуации в Южной Осетии в 2008 году

ЦХИНВАЛ, 8 авг — РИА Новости. Власти Грузии знали, что в Южной Осетии не было российской военной техники до 8 августа 2008 года, заявил РИА Новости экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.
"Так могут говорить те, кто проиграл. Они прекрасно знали, что никакой российской техники на территории Южной Осетии не было", — ответил он на просьбу прокомментировать заявления со стороны Тбилиси о том, что российская техника якобы уже была на тот момент на территории Южной Осетии.
"Я даже представителей ОБСЕ пригласил вместе со мной проехаться. Мы доехали до Рокского тоннеля, они пристально рассматривали все. И они не то что военную технику, ни одного человека в камуфляжной форме не видели. Что еще раз было подтверждено непосредственно наблюдателями ОБСЕ непосредственно перед началом военных действий. А российские подразделения, полки тяжело спрятать в горах", — отметил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.