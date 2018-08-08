Парламент Ирана объявил импичмент министру труда, сообщили СМИ

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Парламент Ирана объявил импичмент министру кооперации, труда и социального благополучия Али Рабии, передает агентство IRNA.

Ранее иранские парламентарии уже требовали от президента страны Хасана Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономический круг вопросов развития страны. В администрации президента отмечали, что в правительстве пройдут изменения.

Как сообщается, процедура импичмента была проведена в среду по требованию 40 депутатов по причине неудовлетворения деятельностью министра. За отстранение Рабии от должности в кабинете президента проголосовали 129 членов парламента.

Рабии возглавлял министерство труда с 2013 года, когда Роухани был избран на первый президентский срок.

В начале августа парламент Ирана дал Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Роухани согласился предстать перед парламентом, но назвал требования парламента антиконституционными.

В течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.