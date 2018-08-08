Парламент Ирана объявил импичмент министру труда, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Парламент Ирана объявил импичмент министру кооперации, труда и социального благополучия Али Рабии, передает агентство IRNA.
Как сообщается, процедура импичмента была проведена в среду по требованию 40 депутатов по причине неудовлетворения деятельностью министра. За отстранение Рабии от должности в кабинете президента проголосовали 129 членов парламента.
В начале августа парламент Ирана дал Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Роухани согласился предстать перед парламентом, но назвал требования парламента антиконституционными.
В течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.