Медведчук объяснил причину угроз Киева прекратить ж/д сообщение с Россией

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Заявления украинских властей о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией противоречат интересам украинцев, делать подобные заявления Киев заставляет приближение выборов, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

В 2019 году на Украине весной будут выбирать президента, а осенью – новый состав Верховной рады. Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

"Приближение выборов и стремление мобилизовать национал-радикальный электорат заставляют украинских политиков делать заявления, противоречащие здравому смыслу и интересам украинских граждан", — говорится в сообщении Медведчука в Facebook в среду.

Медведчук отмечает, что отмена авиасообщения с РФ не заставила украинцев отказаться от поездок в Россию — они стали летать с пересадками. Также он отмечает, что сокращение поездов в Россию увеличило количество автобусных рейсов туда, а оставшиеся железнодорожные маршруты (Киев — Москва, Одесса — Москва, Киев — Санкт-Петербург) сделало самыми востребованными и прибыльными.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.