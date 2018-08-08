Казахстан запрещает ретрансляцию 88 иностранным каналам

АСТАНА, 8 авг – РИА Новости. Министерство информации и коммуникаций Казахстана в среду на своем сайте опубликовало список из 88 иностранных телеканалов, среди которых есть и российские, не открывших представительства на территории республики, в связи с чем у них будут отозваны свидетельства о постановке на учет и прекращена их ретрансляция на территории страны.

В сообщении на сайте министерства отмечается, что, в соответствии с принятыми в 2017 году поправками в законодательство, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Казахстана, обязаны зарегистрировать на территории республики юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства). Требования закона, по данным министерства, было необходимо выполнить до 9 июля 2018 года.

На сегодняшний день в министерстве информации и коммуникаций Казахстана на учет поставлено 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 – открыли свои представительства, 88 – не открыли. Среди иностранных телеканалов, не открывших представительства на территории Казахстана, Киносоюз, СПАС, RU.TV, Дождь, Бойцовский клуб, Русское экстремальное телевидение, Sky News, Bloomberg Television и другие.

"По истечению указанного срока, министерство в соответствии с частью второй пункта 9-1 статьи 42 закона "О телерадиовещании" у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), отозвало свидетельство о постановке на учет. Что в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что "иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет".

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев написал в Facebook, что "по … 88 каналам министерством подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны".

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