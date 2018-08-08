ООН призвала Мьянму улучшить условия жизни в штате Ракхайн

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает власти Мьянмы улучшить условия проживания в штате Ракхайн, говорится в совместном заявлении Управления ООН по делам беженцев и Программы ООН по развитию, опубликованном в среду.

Оба агентства подчеркивают, что власти Мьянмы за два месяца с момента подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании осуществили ряд вызывающих одобрение шагов. В частности, сформировали трехстороннюю рабочую группу и предоставили доступ руководству УВКБ и ПРООН в штат Ракхайн в начале июля.

"Однако необходим устойчивый прогресс по трем ключевым направлениям, указанным в меморандуме: предоставление эффективного доступа в штат Ракхайн, обеспечение свободы передвижения для всех сообществ, устранение основных причин кризиса", — подчеркивается в документе.

Агентства ООН отмечают также необходимость установления доверия в регионе. Начать работу в этом направлении предполагается с предоставления доступа УВКБ и ПРООН в штат Ракхайн для оценки нужд и разработки проектов по развитию деревень, которые окажут быстрый эффект на жизнь сообщества.

УВКБ и ПРООН готовы оказывать необходимую поддержку властям Мьянмы по улучшению условий проживания в штате Ракхайн и реализации положений трехстороннего меморандума, подписанного 6 июня.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.