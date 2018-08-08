ООН призвала Мьянму улучшить условия жизни в штате Ракхайн

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает власти Мьянмы улучшить условия проживания в штате Ракхайн, говорится в совместном заявлении Управления ООН по делам беженцев и Программы ООН по развитию, опубликованном в среду.
"Однако необходим устойчивый прогресс по трем ключевым направлениям, указанным в меморандуме: предоставление эффективного доступа в штат Ракхайн, обеспечение свободы передвижения для всех сообществ, устранение основных причин кризиса", — подчеркивается в документе.
Агентства ООН отмечают также необходимость установления доверия в регионе. Начать работу в этом направлении предполагается с предоставления доступа УВКБ и ПРООН в штат Ракхайн для оценки нужд и разработки проектов по развитию деревень, которые окажут быстрый эффект на жизнь сообщества.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.