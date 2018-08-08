Основателя портала Tut.by вызвали на допрос в СК Белоруссии

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Юрий Зиссер, основатель белорусского портала Tut.by, ряд сотрудников которого задержаны по подозрению в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства Белта, сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет республики.

"Меня вызвали на допрос в СК к 16.30 (совпадает с мск)", — написал Зиссер на своей странице в Facebook.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях tut.by и БелаПАН были начаты обыски.

Некоторые из задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены, однако, как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, задержания по этому же делу возобновились в среду утром. В частности, прошел обыск в офисе белорусского портала о недвижимости realt.by, четверых сотрудников увезли на допрос в СК.

Накануне вечером Зиссер сообщил в Fаcebook, что гендиректора портала Tut.by Людмилу Чекину и еще двоих сотрудников Ульяну Бобоед и Дмитрия Бобрика отпустили после допроса в Следственном комитете по "делу Белта". На допросе была и бывшая сотрудница портала Евгения Березюк, ее также отпустили.