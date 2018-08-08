МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обновление британского атомного подводного флота могут отложить после того, как в пусковых трубах для баллистических ракет, разработанных и построенных в США, обнаружился сварочный дефект, сообщает газета The Times.
Пусковые установки для новых подлодок разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования американских ВМС Билл Коуч подтвердил, что в их трубах действительно нашли дефекты сварочного шва. По его словам, ни одну из поставленных труб в строящиеся подлодки не установили.
Как пишет The Times, обстоятельства инцидента выясняются, а компания приостановила процесс сварки до окончания расследования. Пока неизвестно, приведет ли эта проблема к задержке строительства или увеличению расходов. Тем не менее британское Министерство обороны заявило, что изменений в графике и бюджете пока не предполагается.
Общая стоимость британской программы модернизации сил ядерного сдерживания — замены существующих подлодок на новые — оценивается в 41 миллиард фунтов. Сейчас четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Каждая подлодка оснащена ракетами с 40 термоядерными боеголовками, все четыре базируются в районе Глазго.