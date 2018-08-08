ЕК не комментирует новые пошлины США на товары из Китая

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не комментирует новые пошлины США в отношении импорта из Китая, предпочитая сосредоточиться на торговом диалоге ЕС-США, сказала представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Нет. Мы предпочитаем сфокусироваться на наших торговых переговорах с США", — ответила она на вопрос, есть ли у ЕК комментарии относительно ранее объявленных новых пошлин США к Китаю.

Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%.Отмечается, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также несправедливой торговой практикой Пекина, США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

Ранее в июле ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из "ближайших советников" двух руководителей — главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа — для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи. Эта группа начала работать на прошлой неделе.

Договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.