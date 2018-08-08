В центре Мадрида восстановили движение после утечки газа

МАДРИД, 8 авг — РИА Новости. Движение в центре Мадрида, перевранное из-за утечки газа, восстановлено, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы.

Улица Гран-Вия была перекрыта в среду утром из-за утечки газа. ЧП произошло во время ремонтных работ по расширению тротуаров — была задета труба. Были эвакуированы посетители нескольких магазинов, расположенных рядом с местом аварии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Это уже второе аналогичное ЧП в центре испанской столицы за последние месяцы. В мае несколько центральных улиц города были перекрыты из-за аварии при проведении ремонтных работ, была произведена эвакуация.