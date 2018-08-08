Савченко подала в суд на ГПУ

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась в суд с иском против генеральной прокуратуры, в котором требует опровергнуть заявление правоохранителей о ее возможной причастности к подготовке терактов в Киеве, и возместить моральный ущерб в размере одной гривны (0,03 доллара), передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.

По данным издания, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Савченко подала в начале августа. Она просит признать недостоверной, унижающей честь и достоинство и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, распространенную сотрудниками главной военной прокуратуры (подразделение генпрокуратуры Украины), в ходе судебного заседания 23 марта в Шевченковском районном суде Киева, когда ее арестовывали.

Савченко требует, чтобы ответчик опроверг эту информацию, удалив ее с интернет-ресурсов. "Кроме того, депутат просит взыскать с ответчика в ее пользу моральный ущерб в размере 1 гривны. Об этом говорится в материалах суда", — пишет издание.

Агентство отмечает, что иск был перенаправлен в Соломенский районный суд Киева, так как здание главной военной прокуратуры расположено в этом районе украинской столицы.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.