В ОБСЕ призвали освободить задержанных белорусских журналистов

ВЕНА, 8 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил в среду обеспокоенность ситуацией вокруг белорусских СМИ и призвал власти немедленно освободить задержанных журналистов.
"Крайне несоразмерные меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении двух независимых новостных агентств, вызывают серьезную обеспокоенность касательно уважения к независимым СМИ в Белоруссии. Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что оба СМИ смогут беспрепятственно продолжить свою работу", — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
Отмечается, что представитель ОБСЕ продолжает пристально следить за развитием ситуации.