В ОБСЕ призвали освободить задержанных белорусских журналистов

ВЕНА, 8 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил в среду обеспокоенность ситуацией вокруг белорусских СМИ и призвал власти немедленно освободить задержанных журналистов.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело о неправомерном доступе в 2017–2018 годах к информации, собственником которой является Белта. В причастности к противоправной деятельности, по данным комитета, подозревают должностных лиц издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях прошли обыски. Как заявила РИА Новости гендиректор Белта Ирина Акулович, речь идет о доступе к ленте агентства под чужими паролями.

"Крайне несоразмерные меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении двух независимых новостных агентств, вызывают серьезную обеспокоенность касательно уважения к независимым СМИ в Белоруссии. Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что оба СМИ смогут беспрепятственно продолжить свою работу", — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой ОБСЕ.

Отмечается, что представитель ОБСЕ продолжает пристально следить за развитием ситуации.