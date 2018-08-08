В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками беспилотника ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (67)

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Огонь по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Артемовска был открыт военнослужащими 59-й бригады вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что беспилотный летательный аппарат международных наблюдателей был обстрелян в районе населенного пункта Артема в Донбассе.

"Населенный пункт Артема расположен недалеко от населенного пункта Счастье на подконтрольной территории ВСУ", — рассказал Марочко на брифинге.

Он уточнил, что в данном районе международные наблюдатели зеркально осуществляли мониторинг проведения ремонтных работ на Петровской водонасосной станции.

"Невзирая на это, как только беспилотник набрал высоту 200 метров, боевики 59 бригады ВСУ открыли по нему огонь. Отчет СММ ОБСЕ также подтверждает данную информацию", — сообщил представитель оборонного ведомства.