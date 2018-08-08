В Киеве заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Тема обмена пленными будет ключевой на встрече контактной группы по Донбассу 21-22 августа в Минске, при этом власти Украины подтверждают готовность к компромиссам по этому вопросу, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Минская гуманитарная группа должна работать более эффективно, и все, кто там работает, должны приложить все усилия для освобождения (пленных. – Прим. ред.). Мы готовы к компромиссам", — написала Геращенко в среду в Facebook.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.