Депутат рассказал, почему новые санкции лишают Трампа самостоятельности

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Законопроект о новых санкциях США против России призван лишить американского лидера Дональда Трампа самостоятельности в принятии решений во внешней политике, а намерение объявить РФ "спонсором терроризма" выглядит прямым оскорблением страны, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

"Этот "мегасанкционный" документ направлен в первую очередь на максимальное лишение главы государства самостоятельности в принятии решений на внешнеполитической арене. При этом намерение объявить нашу страну, которая стоит в авангарде борьбы с международным терроризмом, спонсором террористов будет выглядеть грубейшей провокацией и прямым оскорблением нашего суверенного государства", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам политика, путем давления на общественное мнение в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре этого года было решено "ликвидировать поддержку Трампа в парламенте и обеспечить возможность для объявления импичмента неугодному президенту".

Как подчеркнул Железняк, на этом фоне важно, что в США многие политики, общественные деятели и представители предпринимательского сообщества понимают абсурдность и ущербность конфронтации, открыто заявляя о необходимости диалога и восстановления связей на всех уровнях.

"Это продемонстрировала и состоявшаяся на днях встреча с сенатором-республиканцем Рэндом Полом в Госдуме. Мы выразили общую готовность к продолжению прямых контактов по линии международных комитетов двух парламентов, в случае если представителям Сената удастся убедить своих коллег в безальтернативности политического диалога", — заявил депутат.

Российские парламентарии в понедельник и вторник в Москве провели встречи с делегацией сенаторов США, в которую, помимо Пола, вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В частности, состоялись встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым и руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.