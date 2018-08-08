Депутат прокомментировал слова США о России как "спонсоре терроризма"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия всегда защищала граждан других стран в соответствии с их выбором, поэтому упоминание РФ в проекте конгрессменов США о санкциях как "спонсора терроризма" странно, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Довольно странно оценивать упоминание Абхазии или Приднестровья в этой связи, потому что все, что делала Россия в связи с урегулированием приднестровско-молдавской проблемы либо с признанием независимости Абхазии, с Южной Осетией, как раз было нацелено на то, чтобы защитить конкретных граждан конкретных стран в соответствии с их собственным выбором, собственным мнением, от какого-либо давления", — заявил РИА Новости Новиков.