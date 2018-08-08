Депутат прокомментировал слова США о России как "спонсоре терроризма"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия всегда защищала граждан других стран в соответствии с их выбором, поэтому упоминание РФ в проекте конгрессменов США о санкциях как "спонсора терроризма" странно, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма". Трампа также просят призвать РФ отказаться от "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии.

"Довольно странно оценивать упоминание Абхазии или Приднестровья в этой связи, потому что все, что делала Россия в связи с урегулированием приднестровско-молдавской проблемы либо с признанием независимости Абхазии, с Южной Осетией, как раз было нацелено на то, чтобы защитить конкретных граждан конкретных стран в соответствии с их собственным выбором, собственным мнением, от какого-либо давления", — заявил РИА Новости Новиков.