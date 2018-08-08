МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве надеются, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ об обострении отношений между Канадой и Саудовской Аравией.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

"Мы последовательно и твердо выступаем за соблюдение универсальных прав человека при должном учете национальной специфики, сложившихся в течение длительного времени особенностей и традиций тех или иных государств. Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского дипведомства.

По словам Захаровой, Саудовская Аравия, "вступившая на путь масштабных социально-экономических преобразований, в полной мере обладает суверенным правом решать, как ей двигаться дальше в этой важной области".

"В таких вопросах, возможно, нужны конструктивные советы и содействие, но отнюдь не окрики с позиции "морального превосходства"", — подчеркнула она.

"При этом, конечно, выражаем надежду на то, что Саудовская Аравия и Канада сумеют цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий", — сказала Захарова.

Саудовская Аравия также объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.