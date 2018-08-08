ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Южная Осетия предупреждала в 2008 году мировое сообщество, что Грузия готовится к войне, заявил в интервью РИА Новости глава югоосетинского МИД Дмитрий Медоев.

По его словам, "после неудавшегося блицкрига лета 2004 года, когда грузинские "коммандос" потерпели фиаско и бежали из Южной Осетии, режим Саакашвили начал в спешном порядке переоснащать свою армию".

Как отмечает глава МИД, это делалось при технической и финансовой помощи стран НАТО во главе с США. "Цель была одна – реванш за поражение и главное – установить контроль над Южной Осетией, а за тем и Абхазией", — сказал Медоев.

Тогда, по его словам, начались поставки новых видов вооружений в Грузию из-за рубежа. "Вновь сформированные грузинские батальоны включались в различные международные операции – Ирак, Афганистан… Началась подготовка к новой войне. Мы предупреждали об этом, в том числе и с европейских площадок", — отметил он.

Глава югоосетинского МИД заявил, что в мае 2008 года выступал на собрании одной из парламентских групп в Европарламенте, где озвучил аргументы Южной Осетии и высказал опасения по поводу силового решения грузино-осетинского конфликта.

"То, что война неизбежна, в правительстве Южной Осетии, несомненно, знали, и предпринимали всевозможные меры оборонительного и гражданского характера. В частности, началась эвакуация женщин и детей из наиболее опасных участков", — рассказал Медоев.

Глава югоосетинского МИД подчеркнул, что народ Южной Осетии всегда будет высоко ценить помощь России, вовремя пришедшей на помощь. "Наш народ будет помнить подвиг и самопожертвование солдат и офицеров российской армии, павших в те дни, освобождая Осетию от грузинских оккупантов", — добавил он.

Медоев заявил, что контакты между лидерами Южной Осетии и России продолжатся и будут крепнуть в дальнейшем. "Они необходимы, ведь темпы взаимодействия растут и порой требуют решений на высшем уровне. Не является исключением и текущий период — преддверие 10-летия признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерацией (26 августа – ред.)", — добавил он.

Касаясь недавнего визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сирию, Медоев отметил, что югоосетинское руководство с самого начала войны в САР поддержало действия сирийского правительства в борьбе с международным терроризмом, равно как и действия России в этом направлении. "Результат известен – на сирийскую землю постепенно возвращаются мир и спокойствие. Мы верим, что народ Сирии преодолеет поствоенные трудности и восстановит нормальную жизнь в стране", — сказал Медоев.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.