В Германии ожидают, что США учтут интересы Европы при применении санкций

БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. В Берлине ожидают от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении санкций в отношении Ирана, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы ждем от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении американских санкций", — сказала Деммер.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, "мы находимся в процессе переговоров с американской стороной по всему комплексу санкций и, прежде всего, по вопросу их экстерриториального воздействия", уточнив, что не может сообщить о содержании данных переговоров.