Самой распространенной в Японии стала фамилия Сато

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Самая распространенная в Японии фамилия — Сато, свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовала в среду страховая компания "Мейдзи Ясуда".

Исследование проводилось на основе данных о 6,55 миллиона клиентов компании.

По ее данным, фамилию Сато в Японии носят примерно 1,94 миллиона человек или 1,53% населения страны. На втором месте оказалась фамилия Судзуки, с которой насчитывается 1,82 миллиона человек, а на третьем месте — Такахаси. Обладателей этой фамилии в Японии набралось 1,43 миллиона человек.

По последним данным, всего в Японии проживает 126,59 миллиона человек.

Примечательно, что больше всего людей с тремя самыми распространенными японскими фамилиями живут в восточной части Японии, тогда как в западной части наиболее распространены фамилии Танака, Ямамото и Накамура.