Авиакомпания Ryanair отменила 22 рейса из-за забастовки пилотов

СТОКГОЛЬМ, 8 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Авиакомпания Ryanair отменила 22 рейса, вылетающих и прибывающих в аэропорт близ Стокгольма Скавста в пятницу, сообщается на сайте аэропорта.

"По причине забастовки персонала Ryanair отменила все рейсы в и из аэропорта Стокгольм-Скавста в пятницу, 10 августа", — говорится на сайте аэропорта. В опубликованном списке – 22 международных рейса, среди которых Краков, Варшава, Лондон, Барселона, Брюссель, Париж.

Профсоюзная организация шведских пилотов SPF объявила о забастовке в начале августа и призвала своих пилотов не выходить на работу 10 августа.

"SPF в течение нескольких месяцев безуспешно пытается начать переговоры по коллективному договору с Ryanair. Ryanair постоянно отказывается от встречи с представителями профсоюза шведских пилотов", — говорится в сообщении для прессы. Пилоты, в частности, требуют обсуждение условий выплаты больничных, договора по пенсионным отчислениям и создания условий работы в соответствии со шведскими нормативами.

Поясняется, что компания Ryanair еще в декабре 2017 года сообщила, что намерена согласиться на то, что пилотов в компании будут представлять профсоюзы. Однако каких-либо коллективных договоров пока нигде в европейских странах до сих пор не подписано.

"Мы не видели тенденции где-либо в Европе к тому, чтобы Ryanair согласилась на то, чтобы пилотов представляли профсоюзы. Все предложения Ryanair, поступившие в SPF, означали ограничения на право организовывать себя и на представительство профсоюзами, что совершенно неприемлемо для профсоюза ", — сказал председатель шведского профсоюза пилотов Мартин Линдгрен, его слова процитированы в сообщении для прессы.

В интервью Радио Швеции SR он пояснил, что помимо Швеции, сообщили о забастовке или намерены это сделать пилоты в Бельгии, Ирландии, Германии и Нидерландах.