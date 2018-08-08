Журналист Грэм Филлипс рассказал о том, почему "выбрал" Цхинвал

ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Британский независимый журналист и видеоблогер Грэм Филлипс, известный пронзительными репортажами для телеканала RT из охваченного войной Донбасса, весной этого года опубликовал серию документальных фильмов о Республике Южная Осетия.

В среду 8 августа британские правоохранители задержали Филлипса у здания грузинского посольства в Лондоне во время выставки, посвященной десятилетию "пятидневной войны".

За несколько дней до этого в интервью Sputnik Южная Осетия он рассказал о том, почему заинтересовался событиями 2008 года и что увидел в республике сейчас, спустя десять лет после войны.

По словам Филлипса, идея создать документальный фильм о грузино-осетинском конфликте родилась у него совершенно случайно. Он снимал репортаж в Крыму и встретил там Дмитрия Медоева, министра иностранных дел Южной Осетии. Медоев пригласил журналиста поработать в республике.

"Это предложение заинтересовало меня, я стал изучать Осетию и пришел к выводу, что война 2008 года – очень актуальная тема, особенно сейчас, десять лет спустя", — рассказал Филлипс.

Он решил пообщаться с очевидцами тех событий, посмотреть на произошедшее их глазами.

Еще одной причиной, по его словам, стало то, что на Западе абсолютный дефицит информации относительно всего, что касается грузино-осетинского конфликта.

"За эти десять лет никто в Англии не опубликовал ни одно интервью с кем-нибудь из этих людей. Они игнорирует все это, не хотят слышать правду, в их интересах все это скрыть", — посетовал журналист.

Филлипс подчеркнул, что для него было важно показать всему миру другую точку зрения на конфликт 2008 года.

"Все англоязычные источники исказили и перевернули всю правду об этой войне. Все, что можно прочитать о Южной Осетии на Западе – это искаженная позиция Грузии. Грузия очень агрессивно реагирует на любые попытки показать другую, противоположенную точку зрения, они хотят контролировать все, что публикуется на английском языке", — заявил британский журналист.

Филлипс добавил, что понимает, что грузинские власти могут внести его в "черный список". Он заявил, что сделал осознанный выбор.

"Я выбрал Южную Осетию и Абхазию. У меня нет никакой агрессии или ненависти к Грузии, ни в коем случае. Я просто против иллюзии, я за правду", — заявил британец.

Августовский конфликт

В ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года грузинские войска из установок "Град" обстреляли Южную Осетию и разрушили часть Цхинвала. Россия, защищая местных жителей, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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