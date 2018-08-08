Украина запретила ввоз еще двух российских книг

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз еще двух книжных изданий из России, сообщила пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Арий" и ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории РФ двух книг", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учебнике Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" в текстах для перевода с английского якобы "фальсифицируются исторические факты".

В другой книге — "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем" присутствуют "признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур".

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".