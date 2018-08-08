Южная Корея пока не ведет никаких переговоров с КНДР о новом саммите

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Южная Корея и КНДР пока не ведут никаких переговоров о новой встрече их лидеров, которую предполагалось провести осенью этого года, сообщил журналистам официальный представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён.
Первая встреча нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся 27 апреля в демилитаризованной зоне в приграничном пункте Пханмунджом. Согласно принятой тогда совместной декларации лидеров двух корейских государств, Мун Чжэ Ин решил посетить Пхеньян осенью этого года.
Вторая неофициальная встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в Пханмунджоме в мае в преддверии переговоров на высшем уровне между США и КНДР о денуклеаризации и улучшении двусторонних отношений.