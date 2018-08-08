Южная Корея пока не ведет никаких переговоров с КНДР о новом саммите

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Южная Корея и КНДР пока не ведут никаких переговоров о новой встрече их лидеров, которую предполагалось провести осенью этого года, сообщил журналистам официальный представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён.

"Пока не проводится никаких переговоров с северной стороной", — заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможной подготовке к новой встрече в верхах.

Первая встреча нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся 27 апреля в демилитаризованной зоне в приграничном пункте Пханмунджом. Согласно принятой тогда совместной декларации лидеров двух корейских государств, Мун Чжэ Ин решил посетить Пхеньян осенью этого года.

Вторая неофициальная встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в Пханмунджоме в мае в преддверии переговоров на высшем уровне между США и КНДР о денуклеаризации и улучшении двусторонних отношений.